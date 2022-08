Vasco Rossi: “Sono disponibile, ma non a dispozione” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il cantate ha puntualizzato alcune cose Convivere con la fama non è sempre semplice. Lo sa bene Vasco Rossi che dopo una vita di successi ha una delle fanbase più numerose di sempre. Il cantate però, nelle ultime ore, non ce l’ha fatta più e ha voluto puntualizzare un po’ di cose. Fuori dall’abitazione di Vasco Rossi ci Sono sempre orde di fan. Leggi anche: Jovanotti dice basta: lo sfogo dopo le polemiche per il Jova Beach Party C’è chi chiede una foto, chi un autografo chi si accontenta solo di vedere Rossi. L’artista ha però messo in luce alcuni aspetti con un post su Facebook. Io Sono disponibile Ma NON Sono “a disposizione “? ! D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Il cantate ha puntualizzato alcune cose Convivere con la fama non è sempre semplice. Lo sa beneche dopo una vita di successi ha una delle fanbase più numerose di sempre. Il cantate però, nelle ultime ore, non ce l’ha fatta più e ha voluto puntualizzare un po’ di cose. Fuori dall’abitazione dicisempre orde di fan. Leggi anche: Jovanotti dice basta: lo sfogo dopo le polemiche per il Jova Beach Party C’è chi chiede una foto, chi un autografo chi si accontenta solo di vedere. L’artista ha però messo in luce alcuni aspetti con un post su Facebook. IoMa NON“a disposizione “? ! D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una ...

