Si arruola per combattere in Ucraina, 19enne indagato: “Io mercenario? Non l’ho fatto per soldi. Mia madre si è messa a piangere” (Di giovedì 11 agosto 2022) “La mia partenza è stata burrascosa. Era tutto programmato ma la Digos, lo stesso giorno della partenza era sotto casa e mi ha preso. Mi hanno tenuto due, tre ore in questura per chiedermi informazioni di tutta questa faccenda. Uscito dalla questura mi sono affrettato a raggiungere casa, ho preso lo zaino e sono partito il prima possibile“. Lo dice all’Ansa Kevin Chiappalone, lo studente genovese di 19 anni, vicino a Casapound, arruolato con la resistenza Ucraina e indagato dalla procura di Genova perché ritenuto un mercenario. “Non sono venuto qui per denaro – continua Ivan – non ho neanche 400 euro in tasca. Ho preso un biglietto di sola andata ho raggiunto Cracovia. Lì sono stato due giorni, ho raggiunto il confine con l’Ucraina e da lì mia madre ha appreso tutto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “La mia partenza è stata burrascosa. Era tutto programmato ma la Digos, lo stesso giorno della partenza era sotto casa e mi ha preso. Mi hanno tenuto due, tre ore in questura per chiedermi informazioni di tutta questa faccenda. Uscito dalla questura mi sono affrettato a raggiungere casa, ho preso lo zaino e sono partito il prima possibile“. Lo dice all’Ansa Kevin Chiappalone, lo studente genovese di 19 anni, vicino a Casapound,to con la resistenzadalla procura di Genova perché ritenuto un. “Non sono venuto qui per denaro – continua Ivan – non ho neanche 400 euro in tasca. Ho preso un biglietto di sola andata ho raggiunto Cracovia. Lì sono stato due giorni, ho raggiunto il confine con l’e da lì miaha appreso tutto. ...

