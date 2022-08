Salernitana | Vilhena si presenta | “Orgoglioso di indossare la maglia numero dieci”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo l’annuncio delladell’accordo raggiunto con l’Espanyol, Tonnysi è allenato con i suoi nuovi compagni e ha rilasciato le prime parole al sito ufficiale della società. Il centrocampista olandese, di origini angolane, è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. Queste le dichiarazioni di, il quale ha deciso dila10. Trasferimento – Sono molto felice di essere qui e di giocare in questa squadra, spero di vincere molte partite in questo club. Sono contento per la fiducia che la società ha dimostrato nei miei confronti. Ora è il momento di dimostrare, lavorerò tanto e mi impegnerò per il club e per i miei compagni per cercare di disputare una buona stagione. Caratteristiche – Sono un ...