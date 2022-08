Per Galli della Loggia il caos attuale del Pd è colpa dei giudici che diedero 'l'immunità penale al Pci'... (Di giovedì 11 agosto 2022) "Il difficile cammino verso le elezioni lungo il quale oggi si avvia il Pd con la variopinta compagnia di Di Maio, dei Verdi e di Fratoianni, inizia molto tempo fa: quando i magistrati di "Mani pulite"... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) "Il difficile cammino verso le elezioni lungo il quale oggi si avvia il Pd con la variopinta compagnia di Di Maio, dei Verdi e di Fratoianni, inizia molto tempo fa: quando i magistrati di "Mani pulite"...

galli_pippo : RT @michele_geraci: Per evitare polemiche, se fossi in Michela, mi candiderei in un uninominale in bilico, non blindato e far decidere agli… - tabarro63 : RT @globalistIT: - globalistIT : - trilly153 : Cosa si fa per non sparire politicamente: due galli che si tagliano, (momentaneamente),la cresta. Ps: gli italiani… - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo mondi… -