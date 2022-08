Modugno: “Il Napoli ha l’accordo con Simeone” (Di giovedì 11 agosto 2022) Simeone al Napoli, parla Modugno Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e riferito le ultime sulla trattativa per Giovanni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 agosto 2022)al, parlaFrancesco, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e riferito le ultime sulla trattativa per Giovanni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

albgili73 : Sto sentendo quel pagliaccio di Modugno su Sky..sta dipingendo il Napoli come un top team europeo. - sscalcionapoli1 : Modugno: “Simeone agli azzurri, ci siamo, risolto il nodo sulla formula, doppia accelerata sul fronte Parigi-Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Modugno: 'Simeone agli azzurri, ci siamo, doppia accelerata sul fronte Parigi-Napoli per Fabian e Navas' https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Modugno: 'Simeone agli azzurri, ci siamo, doppia accelerata sul fronte Parigi-Napoli per Fabian e Navas' https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Modugno: 'Simeone agli azzurri, ci siamo, doppia accelerata sul fronte Parigi-Napoli per Fabian e Navas' https://… -