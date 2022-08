Maria De Filippi Sbotta In Diretta e Perde Il Controllo! (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria De Filippi protagonista di una vera e propria sfuriata nei confronti di un concorrente del suo programma. Ma anche un lato inedito della Queen Mary che ha parlato anche di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco le parole della regina della Tv! Maria De Filippi si racconta al settimanale Oggi Maria De Filippi non rilascia molte interviste, pertanto quella apparsa sulla rivista Oggi, non può che incuriosire parecchio tutti i suoi fan. Sulle pagine del settimanale, la conduttrice si è raccontata forse come non ha mai fatto in precedenza, svelando molti lati inediti di sé, compresa una sfuriata che ha fatto durante le registrazioni di Tu Si Que Vales. Nel corso della chiacchierata con il giornalista, c’è stato tempo anche per parlare del Gossip del momento, ovvero quello dell’addio tra ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 11 agosto 2022)Deprotagonista di una vera e propria sfuriata nei confronti di un concorrente del suo programma. Ma anche un lato inedito della Queen Mary che ha parlato anche di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco le parole della regina della Tv!Desi racconta al settimanale OggiDenon rilascia molte interviste, pertanto quella apparsa sulla rivista Oggi, non può che incuriosire parecchio tutti i suoi fan. Sulle pagine del settimanale, la conduttrice si è raccontata forse come non ha mai fatto in precedenza, svelando molti lati inediti di sé, compresa una sfuriata che ha fatto durante le registrazioni di Tu Si Que Vales. Nel corso della chiacchierata con il giornalista, c’è stato tempo anche per parlare del Gossip del momento, ovvero quello dell’addio tra ...

