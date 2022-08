L'ultima vergogna dei "kompagni": un corso per attaccare "Libero", cosa hanno detto (Di giovedì 11 agosto 2022) Già che c'erano, perché non hanno dato appuntamento agli studenti direttamente in uno qualsiasi dei centri sociali disseminati per la città più rossa d'Italia? Perché non hanno messo alla lavagna un esponente di Potere al Popolo? Perché non hanno stampato la falce il martello sul programma del seminario? Avrebbero fatto prima, e sicuramente meglio, anziché trasformare l'aula in una sede di partito e le lezioni in comizi di estrema sinistra. Così, perlomeno, avrebbero evitato di sporcare il simbolo dell'Università, luogo di democrazia e formazione per eccellenza, senza affibbbiarlo alla presentazione distribuita banco per banco dalla professoressa. Bologna, Alma Mater Studiorium, facoltà di Scienze Politiche. O Scienze dell'Antagonismo militante? PLOTONE D'ESECUZIONE Succede che del percorso di studi fa parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Già che c'erano, perché nondato appuntamento agli studenti direttamente in uno qualsiasi dei centri sociali disseminati per la città più rossa d'Italia? Perché nonmesso alla lavagna un esponente di Potere al Popolo? Perché nonstampato la falce il martello sul programma del seminario? Avrebbero fatto prima, e sicuramente meglio, anziché trasformare l'aula in una sede di partito e le lezioni in comizi di estrema sinistra. Così, perlomeno, avrebbero evitato di sporcare il simbolo dell'Università, luogo di democrazia e formazione per eccellenza, senza affibbbiarlo alla presentazione distribuita banco per banco dalla professoressa. Bologna, Alma Mater Studiorium, facoltà di Scienze Politiche. O Scienze dell'Antagonismo militante? PLOTONE D'ESECUZIONE Succede che del perdi studi fa parte ...

