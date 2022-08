LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: i doppi pesi leggeri in finale, Rodini-Cesarini col miglior tempo! Due senza maschile, quattro senza maschile, doppio femminile e Soares in semifinale (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Canottaggio. Nel pomeriggio ci saranno i ripescaggi di tre gare, dove l’Italia non è coinvolta. Grazie per averci seguito! 13.40 Si chiude dunque la prima giornata degli Europei di Canottaggio a Monaco di Baviera. Italia che ha i suoi motivi per sorridere: Valentina Rodini e Federica Cesarini sono in finale del doppio pesi leggeri femminile con il miglior tempo in 7.42.44, fanno loro eco Pietro Ruta e Stefano Oppo che entrano con il secondo tempo. In semifinale ci vanno anche Giovanni ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Si chiude qui ladella prima giornata deglidi. Nel pomeriggio ci saranno i ripescaggi di tre gare, dove l’Italia non è coinvolta. Grazie per averci seguito! 13.40 Si chiude dunque la prima giornata deglidia Monaco di Baviera. Italia che ha i suoi motivi per sorridere: Valentinae Federicasono indelcon iltempo in 7.42.44, fanno loro eco Pietro Ruta e Stefano Oppo che entrano con il secondo tempo. In semici vanno anche Giovanni ...

zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene i pesi leggeri nel canottaggio. Attesa per nuoto e ginnastica -… - infoitsport : LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: due senza maschile e doppio femminile in semifinale - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene Panziera e Martinenghi in corso canottaggio e ginnastica - #Europei… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: dalle 9.00 le batterie Italia con tante novità - #Canottaggio #Europei… -