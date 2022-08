Lite al bar finisce in accoltellamento: un morto e un ferito (Di giovedì 11 agosto 2022) Una Lite al bar è arrivata a culminare in un omicidio. E' successo ieri sera, verso le 21.30, a Castelleone, in provincia di Cremona. Mentre era in corso la festa del paese, due residenti, Giovanni Senatore e Mauro Mutigli... Leggi su today (Di giovedì 11 agosto 2022) Unaal bar è arrivata a culminare in un omicidio. E' successo ieri sera, verso le 21.30, a Castelleone, in provincia di Cremona. Mentre era in corso la festa del paese, due residenti, Giovanni Senatore e Mauro Mutigli...

AntonellaNesto1 : RT @rtl1025: ?? Accoltellato ieri sera durante una lite fuori da un bar a #Castelleone, in provincia di Cremona, un 40enne residente in pae… - MediasetTgcom24 : Castelleone (Cremona), lite in un bar finisce nel sangue: ucciso 40enne #Castelleone #Cremona #giovannisenatore… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Castelleone, lite al bar alla festa del paese: ucciso Giovanni Senatore, 40 anni. Preso l’omicida - paoloangeloRF : Cremona, 40enne muore accoltellato dopo una lite al bar durante la festa del paese. Preso l'omicida - discoradioIT : È morto in #ospedale un quarantenne di Castelleone, #Cremona. Nella serata di ieri è stato accoltellato nel corso d… -