Libano, uomo armato tiene in ostaggio i dipendenti di una banca di Beirut (Di giovedì 11 agosto 2022) Un uomo armato ha preso in ostaggio alcuni dipendenti della Federal bank of Lebanon, nel quartiere di Hamra a Beirut ovest. La richiesta avanzata dall’uomo è quella di sbloccare il suo conto corrente attualmente congelato, come è accaduto a gran parte dei risparmiatori libanesi. Non si conoscono ancora i dettagli della situazione che è ancora in fase di sviluppo. Il Libano sta vivendo la peggiore crisi economica della storia del Paese. Secondo le stime dell’Onu, l’80% della popolazione residente è stata ridotta in stato di povertà da un’elite al potere sempre più avida e corrotta che ha causato il default finanziario del 2019. E’ proprio dal novembre del 2019 che le banche libanesi, d’accordo con la banca centrale, hanno congelato quasi i tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Unha preso inalcunidella Federal bank of Lebanon, nel quartiere di Hamra aovest. La richiesta avanzata dall’è quella di sbloccare il suo conto corrente attualmente congelato, come è accaduto a gran parte dei risparmiatori libanesi. Non si conoscono ancora i dettagli della situazione che è ancora in fase di sviluppo. Ilsta vivendo la peggiore crisi economica della storia del Paese. Secondo le stime dell’Onu, l’80% della popolazione residente è stata ridotta in stato di povertà da un’elite al potere sempre più avida e corrotta che ha causato il default finanziario del 2019. E’ proprio dal novembre del 2019 che le banche libanesi, d’accordo con lacentrale, hanno congelato quasi i tutti i ...

