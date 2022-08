Ha la crescita più rapida al mondo e ‘mangia’ l’inquinamento | tutte le opportunità della Paulownia | la pianta anti-smog

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) È l’albero con lapiùal, in media cinque o sei metri all’anno con il fusto che in un triennio può superare i 26 centimetri di diametro, ha radici ideali per far assestare aree a rischio erosione o frane e assorbe metalli pes, dunque può bonificare terreni contaminati. Ma, soprattutto, laripulisce l’aria e assorbe fino a 10 volte più CO2 di qualsiasi altro albero: ogni ettaro coltivato (considerando 600 piante) assorbe in un anno 1200 tonnellate di biossido di carbonio, pari alle emissioni rilasciate da un’auto in 100mila chilometri. Per questo l’alberoPrincipessa (in onore di Anna Paulowna, figlia dello zar Paolo I di Russia e regina consorte dei Paesi Bassi) è anche noto come...