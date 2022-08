Ha attraversato un ponte senza pagare la tassa d’ingresso in India: arrestato 28enne italiano, “rischia 8 anni di carcere” (Di giovedì 11 agosto 2022) arrestato per non aver pagato la tassa d’ingresso in India. È quanto è accaduto a Federico Negri, 28enne originario della provincia di Alessandria, che dal 5 luglio scorso si trova in carcere per aver attraversato un ponte al confine tra Nepal e India, senza versare i soldi per il visto. “Mio figlio rischia fino a otto anni di carcere. Ero al telefono con lui quel giorno quando mi ha comunicato che stava entrando in India”, ha dichiarato la madre, Silvana Orsini, a Repubblica. Al momento dell’arresto, Negri stava per rientrare in Italia dopo un viaggio di due anni e mezzo tra Cina e Nepal. Ora, la madre, insieme al marito e alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)per non aver pagato lain. È quanto è accaduto a Federico Negri,originario della provincia di Alessandria, che dal 5 luglio scorso si trova inper averunal confine tra Nepal eversare i soldi per il visto. “Mio figliofino a ottodi. Ero al telefono con lui quel giorno quando mi ha comunicato che stava entrando in”, ha dichiarato la madre, Silvana Orsini, a Repubblica. Al momento dell’arresto, Negri stava per rientrare in Italia dopo un viaggio di duee mezzo tra Cina e Nepal. Ora, la madre, insieme al marito e alla ...

fattoquotidiano : Ha attraversato un ponte senza pagare la tassa d’ingresso in India: arrestato 28enne italiano, “rischia 8 anni di c… - NepalRetweets : RT @discoradioIT: Ha attraversato un ponte dal #Nepal senza pagare la tassa all'#India. Un 28enne di Pozzolo Formigaro, #Alessandria, è sta… - discoradioIT : Ha attraversato un ponte dal #Nepal senza pagare la tassa all'#India. Un 28enne di Pozzolo Formigaro, #Alessandria,… - edoludo : RT @BeyondTania: Ragazzo di Pozzolo arrestato in India dopo aver attraversato un ponte dal Nepal: rischia 8 anni di carcere - MAX_ITA_LT_69 : @Repubblica riferisce via @CarlottaRocci che Federico #Negri rischia 8 anni di carcere per aver attraversato un pon… -