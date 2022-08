GdS – Juve tra Rovella e Miretti, la scelta: le richieste e le valutazioni (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 20:14:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Definito il futuro di Fagioli, respinte tante richieste per il talento della Primavera mentre l’ex Genoa reclama spazio a suon di prestazioni. Ma per le decisioni bisogna aspettare rientri dagli infortuni e mercato Minutaggio cercasi. Meglio se di qualità e con una certa frequenza. La Juve ragiona sul percorso migliore per i propri giovani, specie quelli che ha nella zona nevralgica del campo. Dopo Ranocchia, spedito in prestito al Monza per fare esperienza (ma blindato dal rinnovo fino al 2026 e dalla clausola di contro riscatto), e una volta chiarito definitivamente il futuro di Fagioli, restano da sciogliere le riserve su quello di Rovella e Miretti. Profili diversi, dal destino incrociato: il club non vuole perdere il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 20:14:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Definito il futuro di Fagioli, respinte tanteper il talento della Primavera mentre l’ex Genoa reclama spazio a suon di prestazioni. Ma per le decisioni bisogna aspettare rientri dagli infortuni e mercato Minutaggio cercasi. Meglio se di qualità e con una certa frequenza. Laragiona sul percorso migliore per i propri giovani, specie quelli che ha nella zona nevralgica del campo. Dopo Ranocchia, spedito in prestito al Monza per fare esperienza (ma blindato dal rinnovo fino al 2026 e dalla clausola di contro riscatto), e una volta chiarito definitivamente il futuro di Fagioli, restano da sciogliere le riserve su quello di. Profili diversi, dal destino incrociato: il club non vuole perdere il ...

forumJuventus : GdS: 'Juve ecco Kostic, oggi il serbo sbarca a Torino e firma un triennale. Il giocatore sarà pronto già contro il… - forumJuventus : GdS: 'Paratici ci prova per Depay, ma la Juve è in pole. Il Barcellona, spinto dalla Liga, ha fretta di chiudere,… - forumJuventus : GdS: 'Ieri incontro Juve-Pimenta: Kean in uscita? Nizza possibile destinazione. Anche per Pellegrini si attendono o… - pccpla : RT @forumJuventus: GdS: 'Ieri incontro Juve-Pimenta: Kean in uscita? Nizza possibile destinazione. Anche per Pellegrini si attendono offert… - Francesco54 : @GBorzillo Ho deciso di non parlare di Inter ( mercato ) sino al primo settembre, sono disgustato. La GdS di Cairo… -