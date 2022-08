Fvg, primi 2 casi Usutu donatori sangue asintomatici (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - I primi due casi asintomatici di Usutu virus in Italia, segnalati in Friuli Venezia Giulia, sono due donatori di sangue asintomatici rilevati dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), rispettivamente a Tricesimo e Lignano Sabbiadoro. Lo sottolinea una nota della Regione. Questi due casi si aggiungono a due casi di West Nile isolati a Sacile, in soggetti sintomatici non donatori. Il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha precisato come "le infezioni siano state registrate nell'ambito del programma di sorveglianza attivata sul territorio regionale". Le prossime settimane, come è stato reso noto dal rappresentante della Giunta, saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Iduedivirus in Italia, segnalati in Friuli Venezia Giulia, sono duedirilevati dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), rispettivamente a Tricesimo e Lignano Sabbiadoro. Lo sottolinea una nota della Regione. Questi duesi aggiungono a duedi West Nile isolati a Sacile, in soggetti sintomatici non. Il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha precisato come "le infezioni siano state registrate nell'ambito del programma di sorveglianza attivata sul territorio regionale". Le prossime settimane, come è stato reso noto dal rappresentante della Giunta, saranno ...

