(Di giovedì 11 agosto 2022)– Due mattatori del palcoscenico. Sabato 13 agosto aall’interno del Parco della Legnara il programma dell’Estate Caerite 2022 presenta “?”, show comico di e con. Si tratta di un varietà a tutti gli effetti, ma anche di un ritorno in scena insieme per i due autori e attori comici impegnati da sempre fra teatro, piccolo e grande schermo. Esperienze utili per poter mettere in piedi qualsiasi tipo di sketch, da quelli surreali alle parodie vere e proprie, come “Song Chef”, che fa il verso a “MasterChef”. Accompagnati sul palco da due atipici musicisti,vestono i panni di comico e di spalla, attingendo a piene mani dalla vita e dai classici e ...

Terzobinarioit : Alla Legnara ecco Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, risate assicurate a Cerveteri - 0766news_TripTv : ?? Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, risate assicurate a Cerveteri con “Ancora?” ???? Leggi l'articolo ??… - RadioFestivalGi : Francesco Paolantoni al Giffoni 52 - Neapolitanblues : @GialappasB sbaglio o manca Francesco Paolantoni? - motardknight : @AvvMarco80 @GialappasB Ne mancano parecchi e tra l'altro c'è qualche 'infiltrato' che non fa proprio parte della f… -

Due mattatori del palcoscenico. Sabato 13 agosto a Cerveteri all'interno del Parco della Legnara il programma dell'Estate Caerite 2022 presenta "Ancora", show comico di e cone Stefano Sarcinelli. Si tratta di un varietà a tutti gli effetti, ma anche di un ritorno in scena insieme per i due autori e attori comici impegnati da sempre fra teatro, piccolo ... Cabaret, animazione e promozioni lanciate dai commercianti. Una serata speciale quella di domani, 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, a Piano di Sorrento con lo spettacolo di Francesco Paolantoni.