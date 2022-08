Facchetti jr: «l’Inter non può vendere Skriniar, significherebbe tradire i 40mila abbonati» (Di giovedì 11 agosto 2022) Come si dice pappone in cinese? La Gazzetta dedica due pagine alla grande paura degli interisti: la cessione di Skriniar sul filo del traguardo del calciomercato. La Gazza intervista Gianfelice Facchetti che veste i panni del tifoso. Scrive la Gazza: Oggi il tifoso dell’Inter è un equilibrista che cerca di attraversare con apparente serenità una fune sottilissima. (…) Gianfelice Facchetti incarna alla perfezione questo senso di inquietudine, ricordando quanto poi sia fondamentale non tradire la passione della gente: «La sostenibilità deve passare anche per qualcosa di sentimentale. (…) Il tifoso vede in lui qualcosa di speciale, perché rappresenta tutti quei valori che sanno rendere uniche alcune persone. Skriniar è professionalità, educazione, correttezza e senso di appartenenza. (…) ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Come si dice pappone in cinese? La Gazzetta dedica due pagine alla grande paura degli interisti: la cessione disul filo del traguardo del calciomercato. La Gazza intervista Gianfeliceche veste i panni del tifoso. Scrive la Gazza: Oggi il tifoso delè un equilibrista che cerca di attraversare con apparente serenità una fune sottilissima. (…) Gianfeliceincarna alla perfezione questo senso di inquietudine, ricordando quanto poi sia fondamentale nonla passione della gente: «La sostenibilità deve passare anche per qualcosa di sentimentale. (…) Il tifoso vede in lui qualcosa di speciale, perché rappresenta tutti quei valori che sanno rendere uniche alcune persone.è professionalità, educazione, correttezza e senso di appartenenza. (…) ...

