Eurovision ’23 | a rischio l’evento in UK?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’’23 si terrà nel Regno Unito, ma le città candidate sembrano impossibilitate ad ospitare. Il problema sorto potrebbe portare ad una riassegnazione?’23: dove si svolgerà la manifestazione? Dopo la vittoria dell’Ucraina nella scorsa manifestazione, i vertici dell’EBU hanno dovuto prendere una decisione. L’Ucraina non poteva certo ospitaree si è perciò pensato di concedere oneri e onori al secondo classificato, il Regno Unito. L’annuncio ufficiale del cambio di location risale a pochi mesi fa, ma adesso salta fuori un problema non di poco conto. Pare che il Regno Unito abbia problemi ad ospitare la manifestazione canora. Le città di Liverpool, Glasgow e Leeds, tutte candidate eccellenti, hanno strutture in grado di accogliere la marea di fan pronti a scatenarsi e di ...