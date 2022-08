Dal Macrolotto 2 a Galciana Vigili del fuoco in azione - Cronaca - lanazione.it

AliaServizi : ?? #Prato, fino a venerdì 19 agosto vengono interrotti i servizi del progetto #ZeroDegrado per l’area del Macrolotto… -

tvprato.it

In tarda mattinata un altro rogo al2, in via Chemintz e alle 13 il quarto incendio di vegetazione in zona di S. Ippolito a Galciana. Sul posto anche rinforzi anche da Pistoia e Firenze, e ...Un altro incendio poco dopo si è sviluppato nella zona del2, in via Chemintz dove le ... Sono 60 i volontari che sono impegnati in varie attività ,presidio del territorio per prevenire ... Incendio sterpaglie al Macrolotto vicino all’autostrada, intervengono vigili del fuoco e Vab "Si rincorrono voci, ben fondate, che un passo indietro sulla manifestazione sia stato fortemente chiesto dall’amministrazione comunale, la quale si sarebbe trovata in un grosso cortocircuito politico ...Con i terreni dell’azienda si potrebbe bypassa la zona residenziale e unire via di Baciacavallo alle zona industriale. Il progetto di riqualificazione però non convince appieno: dubbi sul numero di vi ...