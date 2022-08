Calciomercato Napoli, in arrivo il vice Osimhen: dalla Serie A! (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato finalmente trovato l’accordo tra Napoli e Verona per il passaggio di Giovanni Simeone in azzurro. I club hanno finalmente chiuso una lunga trattativa, che a un certo punto sembrava essersi arenata. Adesso l’operazione è alle ultime formalità, è in corso lo scambio dei documenti. L’attaccante argentino si trasferirà al Napoli in prestito con obbligo di riscatto, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il Cholito andrà a sostituire Petagna come vice Osimhen. Simeone Napoli Verona Il Napoli ha dato il via libera per la cessione di Petagna al Monza. Giovanni Simeone la scorsa stagione con la casacca gialloblu ha registrato 35 presenze e messo a referto 17 gol. L’attaccante argentino rispecchia l’identikit di Spalletti, che era alla ricerca di un sostituto di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato finalmente trovato l’accordo trae Verona per il passaggio di Giovanni Simeone in azzurro. I club hanno finalmente chiuso una lunga trattativa, che a un certo punto sembrava essersi arenata. Adesso l’operazione è alle ultime formalità, è in corso lo scambio dei documenti. L’attaccante argentino si trasferirà alin prestito con obbligo di riscatto, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il Cholito andrà a sostituire Petagna come. SimeoneVerona Ilha dato il via libera per la cessione di Petagna al Monza. Giovanni Simeone la scorsa stagione con la casacca gialloblu ha registrato 35 presenze e messo a referto 17 gol. L’attaccante argentino rispecchia l’identikit di Spalletti, che era alla ricerca di un sostituto di ...

