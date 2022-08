Calcio: Tim e Lega Serie A lanciano le sigle del campionato 2022-2023 (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - In occasione della partenza della Serie A 2022/2023, Tim e Lega Serie A lanciano le nuove sigle che accompagneranno in TV dal 13 agosto le partite del massimo campionato di Calcio italiano e i programmi televisivi ad esso dedicati. Caratterizzate dal claim ‘Connessi da un'unica passione', le sigle celebrano, con immagini di ieri e di oggi e i colori di tutte e venti le squadre, la passione dei tifosi e il Legame che dura da 25 anni tra Tim e Lega Serie A. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - In occasione della partenza della, Tim ele nuoveche accompagneranno in TV dal 13 agosto le partite del massimodiitaliano e i programmi televisivi ad esso dedicati. Caratterizzate dal claim ‘Connessi da un'unica passione', lecelebrano, con immagini di ieri e di oggi e i colori di tutte e venti le squadre, la passione dei tifosi e ilme che dura da 25 anni tra Tim eA.

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - ItalianSerieA : New post: TIM E LEGA SERIE A LANCIANO LE NUOVE SIGLE DELLA SERIE A TIM 2022/2023 - CarpentJhon : L'incompetenza degli operatori TIM. Quel modo amatoriale di gestire le cose tipicamente italiano. Tipicamente TIM.… - TV7Benevento : Calcio: Tim e Lega Serie A lanciano le sigle del campionato 2022-2023 - - TIM_Official : @claudcanu Ciao, TIMVISION Calcio e Sport è disponibile anche per i clienti di altri operatori che non abbiano già… -