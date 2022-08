Asportato tumore al cervello a un 12enne rimasto sveglio. Il (Di giovedì 11 agosto 2022) Al Policlinico di Bari è stato rimosso un tumore della grandezza di una pallina da ping pong che aveva attaccato il cervello di un bambino di 12 anni. Il delicato intervento è stato realizzato tenendo ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022) Al Policlinico di Bari è stato rimosso undella grandezza di una pallina da ping pong che aveva attaccato ildi un bambino di 12 anni. Il delicato intervento è stato realizzato tenendo ...

casino90210 : RT @Limbolimbo18: @judytono3 È la stessa che qualche mese fa le hanno asportato un tumore all'utero.non le ho risposto per non farla agitar… - ParliamoDiNews : Benevento, asportato tumore al testicolo di oltre 5 kg: grande come un pallone da calcio #benevento #juvestabia… - NikSovversivo : @ex59754699 domani esame del sangue che purtroppo è un tumore della pelle e andrà asportato: sperando in un buon la… - CdT_Online : Eccezionale intervento chirurgico all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento: l'equipe di urologia ha asportato… -