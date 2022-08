All'asta la maglia di Michael Jordan, vale 3-5 milioni di dollari (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Sarà venduta all'asta, per una cifra che si aggira tra i 3 e i 5 milioni di dollari, la maglia indossata dalla leggenda del basket Michael Jordan durante gara 1 delle finali NBA del 1998, quella della sua ultima stagione 1997-98 con i Chicago Bulls e chiusa con la conquista del titolo. Lo ha annunciato Sotheby's, la celebre casa d'aste di New York. L'iconica maglia rossa, con il numero 23 di Jordan sul retro, è solo la seconda indossata dalla star durante i suoi sei campionati a essere venduta all'asta. Secondo Sotheby's, la maggior parte delle maglie delle Finali NBA di Jordan restano a privati, anche se una è stata donata allo Smithsonian National Museum of African American History and Culture. ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Sarà venduta all', per una cifra che si aggira tra i 3 e i 5di, laindossata dalla leggenda del basketdurante gara 1 delle finali NBA del 1998, quella della sua ultima stagione 1997-98 con i Chicago Bulls e chiusa con la conquista del titolo. Lo ha annunciato Sotheby's, la celebre casa d'aste di New York. L'iconicarossa, con il numero 23 disul retro, è solo la seconda indossata dalla star durante i suoi sei campionati a essere venduta all'. Secondo Sotheby's, la maggior parte delle maglie delle Finali NBA direstano a privati, anche se una è stata donata allo Smithsonian National Museum of African American History and Culture. ...

