Un’altra giovane vita stroncata sull’asfalto. Pietro morto sul colpo a soli 23 anni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia sulla strada. Muore a soli 23 anni Pietro Ammora, vittima di un incidente avvenuto poco prima delle 23,30 in viale Guglielmo Marconi a Casavatore. Un’intera comunità, quella di Arzano, ancora sotto choc per il drammatico destino cui è andato incontro il giovane. Pietro Ammora morto a 23 anni nel tragico incidente avvenuto poco prima della mezzanotte. La comunità di Arzano è stretta intorno alla famiglia che ha subito la dolorosa perdita. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, pare che il giovane si trovasse alla guida della moto lungo viale Guglielmo Marconi a Casavatore. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Pietro Ammora morto a 23 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia sulla strada. Muore a23Ammora, vittima di un incidente avvenuto poco prima delle 23,30 in viale Guglielmo Marconi a Casavatore. Un’intera comunità, quella di Arzano, ancora sotto choc per il drammatico destino cui è andato incontro ilAmmoraa 23nel tragico incidente avvenuto poco prima della mezzanotte. La comunità di Arzano è stretta intorno alla famiglia che ha subito la dolorosa perdita. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, pare che ilsi trovasse alla guida della moto lungo viale Guglielmo Marconi a Casavatore. IlsarebbesulAmmoraa 23 ...

