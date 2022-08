Una domanda sorge spontanea… (Di mercoledì 10 agosto 2022) di LiberaVox. L’Italia è invasa dai turisti non solo italiani, ma soprattutto stranieri che arrivano a flotte da tutte le parti del mondo. Mare, montagna, monumenti, storia, arte e cibo – a prezzi da nababbi! – la fanno da padrone. Se cerchi una stanza in albergo, un posto al ristorante o una sdraio e un Leggi su freeskipper (Di mercoledì 10 agosto 2022) di LiberaVox. L’Italia è invasa dai turisti non solo italiani, ma soprattutto stranieri che arrivano a flotte da tutte le parti del mondo. Mare, montagna, monumenti, storia, arte e cibo – a prezzi da nababbi! – la fanno da padrone. Se cerchi una stanza in albergo, un posto al ristorante o una sdraio e un

marattin : Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facc… - CarloCalenda : @scannavo @matteorenzi @FedePizzarotti Non è una domanda seria è una domanda fessa. Accordo con PD parlava di 5S in… - TgLa7 : ??? #LaCorsaAlVoto - Saranno con noi questa sera: @CarloCalenda (@Azione_it); @GuidoCrosetto (@FratellidItalia);… - LuiAbate : @Paroladilaura una domanda senza essere provocatorio, quante stelle era l'hotel? - RosarioPorzio1 : Una domanda a chi sa', attendo risposta grazie: Perché in queste trasmissioni di merda, io le definisco così, per i… -