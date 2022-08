Ultime Notizie – Elezioni 2022, verso accordo Renzi-Calenda (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattative in corso tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, per trovare un accordo in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, ma ancora mancano alcuni pezzi per definire il puzzle. Il leader di Italia viva ha messo sul tavolo la sua disponibilità, anche di fronte a chi nel suo partito non ha nascosto dubbi e rischi: “Se Calenda ci sta, noi ci siamo. Il terzo polo richiede generosità e impegno”, ha spiegato Renzi. Una apertura rispetto alla quale, però, “da Azione” sono arrivate “reazioni molto fredde”, è stata la valutazione fatta in serata da fonti di Iv. Da parte sua, Calenda non ha chiuso all’intesa: “Stiamo lavorando a un accordo per il terzo polo con Renzi. Parliamo soprattutto di cosa vogliamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trattative in corso tra Matteoe Carlo, per trovare unin vista dellepolitiche del 25 settembre, ma ancora mancano alcuni pezzi per definire il puzzle. Il leader di Italia viva ha messo sul tavolo la sua disponibilità, anche di fronte a chi nel suo partito non ha nascosto dubbi e rischi: “Seci sta, noi ci siamo. Il terzo polo richiede generosità e impegno”, ha spiegato. Una apertura rispetto alla quale, però, “da Azione” sono arrivate “reazioni molto fredde”, è stata la valutazione fatta in serata da fonti di Iv. Da parte sua,non ha chiuso all’intesa: “Stiamo lavorando a unper il terzo polo con. Parliamo soprattutto di cosa vogliamo ...

