Tremonti: «Ecco cosa farei subito per aiutare le famiglie». E dà una stoccata a Draghi e compagni (Di mercoledì 10 agosto 2022) La domanda a Giulio Tremonti è decisamente scontata. «È lei il possibile nuovo ministro dell'Economia in un eventuale governo di centrodestra?». È da giorni che il gossip politico e mediatico fa circolare il suo nome, nel solito giochetto del totoministri. Avviene sempre, figuriamoci in piena campagna elettorale estiva. Ma lui, ospite di Agorà Estate su Rai 3, risponde con classe: «Io sarei onorato per essere candidato. Ma questi sono discorsi che non hanno molto senso attuale». È più logico affrontare temi seri, gli italiani pretendono giustamente risposte e la politica con la P maiuscola deve darle. Giulio Tremonti: raddoppiare il 5×1000 «Ho l'impressione che in questi dieci anni la politica economica non sia stata particolarmente brillante», mette subito in chiaro Giulio Tremonti. «Una cosa che ...

