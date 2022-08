Tram Milano-Limbiate a passo d’uomo: velocità ridotte in 23 tratti per oltre 4 chilometri (Di mercoledì 10 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tram a passo d’uomo con velocità ridotte lungo la Milano-Limbiate a partire da venerdì 12 agosto. Si preannuncia un autunno caldo lungo la tranvia fatto di disagi, ritardi e ultimatum. La novità arriva nel periodo delle ferie per ragioni di sicurezza dopo la paventata dismissione per fine settembre, qualora non sia attivato un piano di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 10 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorconlungo laa partire da venerdì 12 agosto. Si preannuncia un autunno caldo lungo la tranvia fatto di disagi, ritardi e ultimatum. La novità arriva nel periodo delle ferie per ragioni di sicurezza dopo la paventata dismissione per fine settembre, qualora non sia attivato un piano di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

