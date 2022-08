Traffico Roma del 10-08-2022 ore 10:00 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma ben trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara 10 km di coda sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna tra la Casilina e lo svincolo della Ardeatina direzione Pontina Fiumicino si tratta di un incidente intanto sulla via Appia rallentamenti per lavori tra Ciampino e raccordo anulare lavori radiatore il Traffico sulla Nomentana tra Colleverde e Roma a Primavalle chiusa via Pietro Maffi strade alternative via di Torrevecchia & via Battistini e con questo è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara 10 km di coda sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna tra la Casilina e lo svincolo della Ardeatina direzione Pontina Fiumicino si tratta di un incidente intanto sulla via Appia rallentamenti per lavori tra Ciampino e raccordo anulare lavori radiatore ilsulla Nomentana tra Colleverde ea Primavalle chiusa via Pietro Maffi strade alternative via di Torrevecchia & via Battistini e con questo è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

