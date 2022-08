Terra Amara Anticipazioni 11 agosto 2022 | Zuleyha rivede Yilmaz | ma Demir la trascina via con la forza!

infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni 10 Agosto: Yilmaz diventa Ricco e Potente - infoitcultura : Anticipazioni Terra Amara 11 agosto 2022: episodio 30 - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Settimanali dal 16 al 19 agosto - Borsapretporter : 'Le ferie garantite dalla Costituzione'??? Questa non l'avevo ancora sentita ?? Ma guardatevi Terra Amara così torna… - Borsapretporter : Terra Amara è stupenda, ovviamente non può piacere alle donne, era prevedibile che venisse attaccata Cose di Tele,… -

Canale 5:ha avuto un ascolto medio di spettatori (%). Canale 5: Un altro domani ha conquistato spettatori (%). Canale 5: Inga Lindstrom " Scelta d'amore ha fatto compagnia a spettatori (%...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel. Un altro domani : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.Olivia Newtton-John muore a 73 anni, l'addio di John Travolta. "Hai reso le nostre vite migliori", scrive Travolta in ricordo della collega e amica che interpretò il ruolo di Sandy in Grease… Leggi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...