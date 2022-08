Sport in tv oggi (mercoledì 10 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 10 agosto 2022) oggi mercoledì 10 agosto ci aspetta una giornata ricca di Sport. Prosegue il Masters 1000 di Montreal, grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Avanza anche il WTA 1000 di Toronto con Camila Giorgi in campo, mentre il ciclismo ci terrà compagnia con Tour de l’Ain, Giro di Scandinavia femminile e Giro del Portogallo. Il Settebello affronterà la Serbia nella Sardinia Cup. Da non perdere i Mondiali di equitazione, la Supercoppa Europea di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi mercoledì 10 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming. CALENDARIO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)10ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Masters 1000 di Montreal, grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Avanza anche il WTA 1000 di Toronto con Camila Giorgi in campo, mentre il ciclismo ci terrà compagnia con Tour de l’Ain, Giro di Scandinavia femminile e Giro del Portogallo. Il Settebello affronterà la Serbia nella Sardinia Cup. Da non perdere i Mondiali di equitazione, la Supercoppa Europea di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in10, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIO ...

