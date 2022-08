Sollevamento pesi, Europei Youth 2022: triplo bronzo per Rebecca Caffò nei 45 kg (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prima giornata ufficiale che va in archivio con un bilancio di tre medaglie per l’Italia ai Campionati Europei Youth e Under 15 di Sollevamento pesi 2022, in corso di svolgimento a Raszyn (in Polonia). La spedizione azzurra ha schierato oggi due rappresentanti, in attesa di seguire nei prossimi giorni le competizioni di altri otto giovani pesisti italiani. Nella gara inaugurale della manifestazione è arrivato subito un triplo bronzo per la selezione tricolore con Rebecca Caffò nella categoria Youth fino a 45 kg. La pugliese classe 2005 è salita sul terzo gradino del podio in entrambe le classifiche di specialità con 55 kg di strappo e 73 di slancio, oltre che nella graduatoria di totale con 128 kg ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prima giornata ufficiale che va in archivio con un bilancio di tre medaglie per l’Italia ai Campionatie Under 15 di, in corso di svolgimento a Raszyn (in Polonia). La spedizione azzurra ha schierato oggi due rappresentanti, in attesa di seguire nei prossimi giorni le competizioni di altri otto giovanisti italiani. Nella gara inaugurale della manifestazione è arrivato subito unper la selezione tricolore connella categoriafino a 45 kg. La pugliese classe 2005 è salita sul terzo gradino del podio in entrambe le classifiche di specialità con 55 kg di strappo e 73 di slancio, oltre che nella graduatoria di totale con 128 kg ...

