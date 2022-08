Sky – Arriva il Raspa Day: trattativa in chiusura! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Novità di calciomercato per il Napoli: da Sky Sport fanno sapere che la trattativa per Giacomo Raspadori è in chiusura. Manca veramente poco per trovare l’accordo definitivo tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali e quindi far portare Raspadori in maglia azzurra. Le ultime notizie di Sky su Raspadori sono molto positive: De Laurentiis è Arrivato ad offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus per l’attaccante classe 2000 che fino ad ora ha messo a segno 18 gol in Serie A, 10 nella stagione 2021/22 appena terminata, ma che viene considerato come un grandissimo talento del calcio italiano. Calciomercato Sky: Raspadori al Napoli Anche il Sassuolo ha fretta di chiudere l’operazione, anche perché ha bloccato Pinamonti dell’Inter, con una cena tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Novità di calciomercato per il Napoli: da Sky Sport fanno sapere che laper Giacomodori è in chiusura. Manca veramente poco per trovare l’accordo definitivo tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali e quindi far portaredori in maglia azzurra. Le ultime notizie di Sky sudori sono molto positive: De Laurentiis èto ad offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus per l’attaccante classe 2000 che fino ad ora ha messo a segno 18 gol in Serie A, 10 nella stagione 2021/22 appena terminata, ma che viene considerato come un grandissimo talento del calcio italiano. Calciomercato Sky:dori al Napoli Anche il Sassuolo ha fretta di chiudere l’operazione, anche perché ha bloccato Pinamonti dell’Inter, con una cena tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali ...

