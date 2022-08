San Lorenzo | la storia di una notte magica

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladi Sanè tradizionalmente quella perfetta e attesa da molti di noi per ammirare in cielo le stelle cadenti. La tradizione vuole che cada il 10 agosto, giorno per eccellenza in cui si poteva prendere parte a questo spettacolo, ma le cose sono leggermente cambiate. Se quindi ladi Sanrimane un appuntamento fisso per tutti coloro che vogliono sognare ed esprimere ciò che più di profondo hanno nel cuore, in realtà è nei giorni successivi che si possono vedere un intenso numero di stelle cadenti. Sandal punto di vista astronomico Quello che in molti non sanno è che parlare di stelle cadenti è in realtà sbagliato. Quando vediamo un fascio luminoso solcare il cielo per poi spegnersi e scomparire, quello che stiamo guardando è tutt’altro che una stella! Le stelle ...