Sabatini | “Spalletti nervoso ‘All’ultimo tuffo’ De Laurentiis farà le cose che deve”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Non è stata un’estate tranquilla per Luciano. Le partenze di tanti big ed i pochi innesti ricevuti hanno indebolito il Napoli che avrà difficoltà a ripetere l’ottima scorsa stagione, qualora non dovessero arrivare nuovi acquisti. Walter, ex direttore sportivo della Salernitana e grande amico dell’allenatore toscano, rivela lo stato d’animo di: “Lo vedoe vorrei averlo davanti a me, con lo sguardo perso nel vuoto e con la capacità di dissimulare tutto grazie all’ironia toscana”. “Luciano me lo immagino in preda alla febbre del lavoro, sveglie all’alba e furia. All’ultimo tuffo Deleche, con sofferenza, ma le, eriporterà ...