Party in spiaggia: 4 look da star per l'estate 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con Party sulla spiaggia, cene animate e serate in discoteca, d'estate il divertimento decolla. In valigia, qualsiasi sia la meta, non possono mancare outfit sera dal carattere forte e l'estetica moderna. Ensemble eleganti o casual, che puntano tutto su tessuti scintillanti e abbinamenti giovanili. Dai maxi ai mini dress, passando per gonne e ampi pantaloni. Le star suggeriscono i night look più glamour dell'estate 2022, dai quali prendere spunto per non farsi mai trovare impreparati. Mini dress e sandali copiando Taylor Hill Il migliore outfit sera dell'estate 2022 è quello che non richiede grossi sforzi. Dopo giornate in spiaggia o barca, innumerevoli bagni e ore di sole, vestirsi per uscire non deve essere un problema. Un mini dress, emblema dello stile senza ...

