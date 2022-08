Numeri da record pre-Covid per stagione Opera di Roma a Caracalla (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – La replica di ‘Il barbiere di Siviglia’ di Rossini ha segnato l’ultimo appuntamento per il ritorno della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Dopo due anni di assenza forzata, a causa della pandemia per il Covid, la rassegna ha fatto registrare “risultati straordinari”, si sottolinea con soddisfazione dall’Opera: le 32 serate di spettacolo di Opera, balletto ed extra, hanno fatto registrare una presenza di 110.713 spettatori, risultato superiore (+3,8%) ai 106.692 fatti registrare nel 2019, ultimo anno prima della pandemia. In particolare, la prima serata della ‘Carmen’ del 15 luglio ha fatto registrare il record assoluto di spettatori e di incasso di un’Opera lirica a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – La replica di ‘Il barbiere di Siviglia’ di Rossini ha segnato l’ultimo appuntamento per il ritorno dellaestiva del Teatro dell’dialle Terme di. Dopo due anni di assenza forzata, a causa della pandemia per il, la rassegna ha fatto registrare “risultati straordinari”, si sottolinea con soddisfazione dall’: le 32 serate di spettacolo di, balletto ed extra, hanno fatto registrare una presenza di 110.713 spettatori, risultato superiore (+3,8%) ai 106.692 fatti registrare nel 2019, ultimo anno prima della pandemia. In particolare, la prima serata della ‘Carmen’ del 15 luglio ha fatto registrare ilassoluto di spettatori e di incasso di un’lirica a ...

