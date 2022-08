"Non lo devi fare". Marianna Aprile striglia Telese e il siparietto finisce male (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Allora mozione d'ordine Telese, si parla in onda che poi le cose belle si dicono dietro le quinte". Marianna Aprile non ci pensa due volte a strigliare il collega Luca Telese beccato a parlare con l'ospite della seconda parte del talk show, il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Nella puntata di martedì 9 agosto va in scena il siparietto che fa ridere tanto i telespettatori da casa ma davvero poco il diretto interessato che, di fronte alla strigliata della conduttrice - nei panni della maestrina - ci resta di stucco. Lo sguardo di Telese è imbarazzato e il giornalista resta in silenzio. Prima di Giannini nello studio di La7 l'ospite d'onore era la ministra per il Sud e la coesione sociale Mara Carfagna, balzata agli onori della cronaca prima ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Allora mozione d'ordine, si parla in onda che poi le cose belle si dicono dietro le quinte".non ci pensa due volte are il collega Lucabeccato a parlare con l'ospite della seconda parte del talk show, il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Nella puntata di martedì 9 agosto va in scena ilche fa ridere tanto i telespettatori da casa ma davvero poco il diretto interessato che, di fronte allata della conduttrice - nei panni della maestrina - ci resta di stucco. Lo sguardo diè imbarazzato e il giornalista resta in silenzio. Prima di Giannini nello studio di La7 l'ospite d'onore era la ministra per il Sud e la coesione sociale Mara Carfagna, balzata agli onori della cronaca prima ...

christianrocca : Benedetto, ma perché anche tu devi raccontare frottole. Leggi la legge elettorale, articolo 83. I voti proporzional… - CarloCalenda : Smarcate le questioni Di Maio e Fratoianni adesso parte la tiritera “ma poi devi governare anche con il PD”, Amici… - tancredipalmeri : La strategia più ridicola di sempre. Non devi licenziare chi fa la strategia al muretto Ferrari. Gli devi pure ch… - tempoweb : 'Non lo devi fare'. Marianna Aprile striglia il collega Telese, il siparietto finisce male #inonda #9agosto… - apollore62 : @Nicolet84520681 Se devi votare chi poi te lo mette in quel posto ,non cambia di molto...?? -