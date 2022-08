Noemi Bocchi | ex esponente del GF Vip fa una confessione | ecco chi è davvero

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra le donne più discusse del momento c’è, sicuramente,. In queste ore, a svelare qualche retroscena in più sulla nuova fiamma di Francesco Totti è stato un exdel GF Vip. La persona in questione è Tommaso Eletti, il quale ha dichiarato di aver conosciuto in maniera anche piuttosto approfondita la donna. L'articolo proviene da KontroKultura.