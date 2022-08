Maltempo Campania, De Luca chiede lo stato di emergenza - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maltempo Campania, colate di fango e detriti: salvate 10 persone bloccate nelle case Napoli, 10 agosto 2022 " Dopo la notte infernale con una colata di fango e detriti, De Luca chiede lo stato di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022), colate di fango e detriti: salvate 10 persone bloccate nelle case Napoli, 10 agosto 2022 " Dopo la notte infernale con una colata di fango e detriti, Delodi ...

Agenzia_Ansa : Maltempo in Campania e situazione critica in Irpinia: a Monteforte Irpino, alle porte di Avellino, le violente prec… - Agenzia_Ansa : Il maltempo colpisce Capri, turisti in fuga dalla dalla celebre piazzetta. Al largo dell'isola si è formata anche… - vigilidelfuoco : #Maltempo in Campania, oltre 200 interventi dei #vigilidelfuoco: 80 interventi ad Avellino, 60 a Benevento, 90 a Ca… - RTAlive1 : Maltempo, la Campania chiede lo stato di emergenza - interrisnews : La Regione #Campania ha chiesto la dichiarazione di #statodiemergenza dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito… -