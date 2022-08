LIVE Fognini-Rune 3-6 5-6, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese serve per il match (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Avanza Rune che porta il ligure al dritto difensivo lungo. 15-30 Attacco in contro-tempo di Fognini che chiude sotto rete. 15-15 Buona la prima del danese. 0-15 Doppio fallo Rune. 5-6 Sbaglia con il dritto Fognini, break di Rune che ora servirà per il match. 30-40 Non resta in campo la contro-smorzata del danese. 15-40 Dritto in rete dell’azzurro, due palle break Rune. 15-30 Buona la seconda di Fognini. 0-30 Lunga la volèe dell’azzurro. 0-15 Dritto vincente del danese. 5-5 Ace di Rune che tiene il servizio e allunga il secondo set. 40-30 Smorzata di Fognini sulla quale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Avanzache porta il ligure al dritto difensivo lungo. 15-30 Attacco in contro-tempo diche chiude sotto rete. 15-15 Buona la prima del. 0-15 Doppio fallo. 5-6 Sbaglia con il dritto, break diche ora servirà per il. 30-40 Non resta in campo la contro-smorzata del. 15-40 Dritto in rete dell’azzurro, due palle break. 15-30 Buona la seconda di. 0-30 Lunga la volèe dell’azzurro. 0-15 Dritto vincente del. 5-5 Ace diche tiene il servizio e allunga il secondo set. 40-30 Smorzata disulla quale ...

