LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Mattia Furlani chiude settimo nel lungo con 7.90 (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 La greca Stefanidi è la prima a superare 4.51 al primo tentativo. 19.50 Sbagliano anche Retzius (Norvegia) e Moser (Svizzera). 19.49 Nell’asta femminile errori per Chapelle (Francia) e Bruni (Italia) al primo tentativo a 4.51. 19.47 Mattia Furlani chiosa con un 6.80 nel lungo maschile e chiude al settimo posto la sua prima gara in Diamond League con il 7.90 trovato nel corso del primo turno in pedana. 19.45 Al via una stellare gara di salto in alto maschile: Thomas (Bahamas), Lovett (Canada), McEwen (Usa), Kerr (Nuova Zelanda), Harrison (Usa), Kapitolnik (Israele), Protsenko (Ucraina), Woo (Corea del Sud), Tamberi (Italia), Barshim (Qatar). 19.42 Nel lungo maschile non si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 La greca Stefanidi è la prima a superare 4.51 al primo tentativo. 19.50 Sbagliano anche Retzius (Norvegia) e Moser (Svizzera). 19.49 Nell’asta femminile errori per Chapelle (Francia) e Bruni (Italia) al primo tentativo a 4.51. 19.47chiosa con un 6.80 nelmaschile ealposto la sua prima gara incon il 7.90 trovato nel corso del primo turno in pedana. 19.45 Al via una stellare gara di salto in alto maschile: Thomas (Bahamas), Lovett (Canada), McEwen (Usa), Kerr (Nuova Zelanda), Harrison (Usa), Kapitolnik (Israele), Protsenko (Ucraina), Woo (Corea del Sud), Tamberi (Italia), Barshim (Qatar). 19.42 Nelmaschile non si ...

