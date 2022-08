(Di mercoledì 10 agosto 2022) In data giovedì 28 luglio 2022 è stato costituito un nuovotra imprese denominatoLab avente ad oggetto l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, con particolare riguardo al settore industriale degli attuatori e azionamenti elettronici ad elevate prestazioni della meccatronica in generale, oltre che l’implementazione dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in questo particolare campo.Lab intende dirigersi velocemente nella costruzione di progetti rivolti all’Industria 5.0, ossia un’industria maggiormente sostenibile, humancentric e resiliente. I principali protagonisti del progetto sono aziende italiane con un altissimo profilo nel settore della produzione di macchine industriali che hanno saputo trovare punti di convergenza comuni al fine di realizzare questo ambizioso progetto che si propone di ...

Il presidente di Iris Lab, nominato dal direttivo del consorzio, sarà Ugo Ghilardi, che ricopre la posizione di ceo in. Ghilardi sarà inoltre cooptato, in qualità di presidente di Iris, nel cda ...La ex Gkn di Campi Bisenzio, adesso Qf,a far parte di Iris Lab. Si tratta di un consorzio di imprese dedicato all'industria 5.0, all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo.Spa, Bonfiglioli Spa, Lafert Spa, Gruppo Sumitomo e ... Itema entra in Iris Lab, il consorzio a servizio dell’industria 5.0