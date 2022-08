Inflazione | a luglio altra botta | +7 | 9% E cresce la paura per la recessione

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – L’continua a salire, senza freni, con unache asfiora l’8%, come riporta l’Ansa., ecco la “” diL’registra una “” enorme a: l’indice dei prezzidi un altro 0,4% e raggiunge il 7,9%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I dati Istat certificano il rallentamento dei prezzi dei beni energetici, ma questo non basta a dare un freno generale ai costi che continuano a salire, per uncarrello della spesa che si sale di un altro 9,1%: numeri che non si vedevano dal 1984. Trae instabilità politica, i consumi crollano. Secondo l’Osservatorio Findomestic le intenzioni di acquisto sono calate del 5,9% ...

L'Istat ci dice che nel mese di"i prezzi sono cresciuti dello 0,4% su giugno, e del 7,9% suldel 2021": Il rallentamento dei prezzi dei beni energetici che si registra "non frena l'...In linea con le stime l'italiana in. Acquisti su Pirelli (+1,43%), sull'onda lunga della trimestrale, Bper (+1,29%), Generali (+1%) e Prysmian (+0,86%). Proseguono le prese di ...Salgono i prezzi del cosiddetto "carrello della spesa": +9,1%, un aumento "che non si osservava da settembre 1984".