Il sindaco di Melendugno vieta di giocare a palla in piazza. I giovani protestano: "Ci volete sullo smartphone" (Di mercoledì 10 agosto 2022) I blog locali lo hanno già candidato per il Tapiro d'Oro al ritorno di Striscia la Notizia. Si parla di Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno, che dichiara con candore che nell'unica piazzetta della Marina di Roca della città salentina sono più importanti le macchine che transitano rispetto ai ragazzi che vogliono divertirsi a palla. "Tapiro d'oro al sindaco Cisternino e a tutta la giunta melendugnese, con l'augurio che ci ripensi", ha commentato il Quotidiano di Puglia. Cisternino è stato eletto da poco a guidare una lista civica di centrosinistra. Una decisione sommersa da una pioggia di critiche. "In paesini come questi già non c'è niente che stimoli i giovani, togli loro anche il divertimento.. cosa fanno? Si drogano…", commenta amaramente Ramona D. sulla pagina Instagram del giornale ...

