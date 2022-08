Il Real Madrid vince ancora, la Supercoppa Europea è dei Blancos: storico Ancelotti, un altro trofeo in bacheca (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Real Madrid continua a vincere e si candida ad un’altra stagione di altissimo livello. La squadra di Carlo Ancelotti è scesa in campo nella finale di Supercoppa Europea contro il Francoforte e la partita si è conclusa sul risultato di 2-0. I Blancos sono riusciti a tenere il pallino del gioco grazie alla qualità dal punto di vista tecnico. I tedeschi non hanno demeritato, il problema principale è stato nella metà campo avversaria. Il Real Madrid si schiera con il tridente Vinicius, Benzema e Valverde, a centrocampo Kroos, Modric e Casemiro. Il Francoforte risponde con Borre, Kamada e Lindstrom. Assente Kostic, promesso sposo della Juventus. E’ dell’Eintracht la prima occasione: Kamada ci prova in area e conclude di sinistro, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilcontinua are e si candida ad un’altra stagione di altissimo livello. La squadra di Carloè scesa in campo nella finale dicontro il Francoforte e la partita si è conclusa sul risultato di 2-0. Isono riusciti a tenere il pallino del gioco grazie alla qualità dal punto di vista tecnico. I tedeschi non hanno demeritato, il problema principale è stato nella metà campo avversaria. Ilsi schiera con il tridente Vinicius, Benzema e Valverde, a centrocampo Kroos, Modric e Casemiro. Il Francoforte risponde con Borre, Kamada e Lindstrom. Assente Kostic, promesso sposo della Juventus. E’ dell’Eintracht la prima occasione: Kamada ci prova in area e conclude di sinistro, ...

