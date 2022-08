Ida Platano rassicura i fan: “Non era mia intenzione farvi preoccupare” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Come vi avevamo riferito, Ida Platano è stata in ospedale. Dopo diverse ore ha spiegato che cosa sta succedendo e ha rassicurato i suoi fan. Ida Platano parla ai fan: “Sto meglio. Emicranie fortissime” Finalmente la dama di Uomini e Donne è ritornata su Instagram a raccontare che cosa stava succedendo in queste ore. Dopo la paura suscitata nei suoi fedelissimi seguaci, Ida Platano ritorna sui social e rassicura tutti. Non voleva far preoccupare nessuno, ma è dovuta recarsi in ospedale perché soffriva di emicranie fortissime. È stato il medico di famiglia a suggerirle di recarsi presso la struttura pubblica per poter eseguire accertamenti sulle sue condizioni. Dopo i vari controlli, non è dato sapere che cosa le è stato riferito dai dottori. Tuttavia la dama è apparsa molto stanca e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Come vi avevamo riferito, Idaè stata in ospedale. Dopo diverse ore ha spiegato che cosa sta succedendo e hato i suoi fan. Idaparla ai fan: “Sto meglio. Emicranie fortissime” Finalmente la dama di Uomini e Donne è ritornata su Instagram a raccontare che cosa stava succedendo in queste ore. Dopo la paura suscitata nei suoi fedelissimi seguaci, Idaritorna sui social etutti. Non voleva farnessuno, ma è dovuta recarsi in ospedale perché soffriva di emicranie fortissime. È stato il medico di famiglia a suggerirle di recarsi presso la struttura pubblica per poter eseguire accertamenti sulle sue condizioni. Dopo i vari controlli, non è dato sapere che cosa le è stato riferito dai dottori. Tuttavia la dama è apparsa molto stanca e ...

