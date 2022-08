I consigli di Papa Francesco agli anziani per vivere “l’apologia della fede” nella terza età (Di mercoledì 10 agosto 2022) Città del Vaticano – “La vecchiaia, vissuta nell’attesa del Signore, può diventare la compiuta ‘apologia’ della fede, perché la vecchiaia rende trasparente la promessa di Gesù”. Nell’Aula Nervi, in Vaticano, dopo l’excursus della settimana scorsa sul viaggio apostolico in Canada, Papa Francesco continua il ciclo di catechesi dedicato alla vecchiaia. E ammonisce: “La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è iniziazione per un compimento definitivo. I vecchi sono una promessa, una testimonianza di promessa. E il meglio deve ancora venire”. Poi, rivolgendosi a tutti i fedeli, aggiunge: “Qual è la vera destinazione della vita? Un posto a tavola con Dio, nel mondo di Dio. Sarebbe interessante vedere se nelle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022) Città del Vaticano – “La vecchiaia, vissuta nell’attesa del Signore, può diventare la compiuta ‘apologia’, perché la vecchiaia rende trasparente la promessa di Gesù”. Nell’Aula Nervi, in Vaticano, dopo l’excursussettimana scorsa sul viaggio apostolico in Canada,continua il ciclo di catechesi dedicato alla vecchiaia. E ammonisce: “La vecchiaia è la fasevita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è iniziazione per un compimento definitivo. I vecchi sono una promessa, una testimonianza di promessa. E il meglio deve ancora venire”. Poi, rivolgendosi a tutti ili, aggiunge: “Qual è la vera destinazionevita? Un posto a tavola con Dio, nel mondo di Dio. Sarebbe interessante vedere se nelle ...

