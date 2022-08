Elezioni 2022, rebus liste nel centrodestra (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel centrodestra manca solo l’ok dei leader ai 15 punti del programma, mentre sui seggi resta da capire ancora a chi andranno la quindicina di collegi uninominali in quota alle 4 formazioni centriste (Udc-Ci-Nci-Iac). Ma il tema clou resta quello delle liste: la Lega fa sapere che il dossier è in mano a Salvini, che chiuderà sui nomi da presentare al seggio “solo dopo Ferragosto”. Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: “Mi candiderò al Senato”. Per il resto il partito sta in alto mare: “I posti sono pochi e la situazione non è semplice”, trapela. Vale a dire troppe richieste arrivate sul tavolo e molti saranno scontentati, con buona pace di tanti. Giorgia Meloni ha aperto a nomi tecnici, spiegando che un suo eventuale governo “potrebbe avvalersi, se necessario, di competenze che non vengano dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Nelmanca solo l’ok dei leader ai 15 punti del programma, mentre sui seggi resta da capire ancora a chi andranno la quindicina di collegi uninominali in quota alle 4 formazioni centriste (Udc-Ci-Nci-Iac). Ma il tema clou resta quello delle: la Lega fa sapere che il dossier è in mano a Salvini, che chiuderà sui nomi da presentare al seggio “solo dopo Ferragosto”. Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: “Mi candiderò al Senato”. Per il resto il partito sta in alto mare: “I posti sono pochi e la situazione non è semplice”, trapela. Vale a dire troppe richieste arrivate sul tavolo e molti saranno scontentati, con buona pace di tanti. Giorgia Meloni ha aperto a nomi tecnici, spiegando che un suo eventuale governo “potrebbe avvalersi, se necessario, di competenze che non vengano dalla ...

