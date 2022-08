Cinema | Jason Momoa | ' Il remake di Conan faceva schifo' - Magazine - quotidiano net

moviestruckers : #LEsorcista: #JasonBlum anticipa un sequel “fresco e nuovo, che rispetterà l’originale” - Ma_Se_Domani : La conversazione al @FilmFestLocarno con #JasonBlum! #Locarno75 #alzatevidaldivano #filmfestival #cinema #horror… - CinemApp_Cinema : #CaryGrant: #JasonIsaacs interpreterà l'attore nella miniserie Archie - CinemApp_Cinema : #LEsorcista, Jason Blum aggiorna sul remake: 'Fresco e nuovo, ma rispetterà l'originale' - CinemApp_Cinema : #JasonBlum: 'I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta' -

MSD - masedomani.com

Momoa in una scena da 'Conan the Barbarian' - Foto: Lionsgate L'attoreMomoa ('Aquaman') ha confessato di essere ancora dispiaciuto per 'Conan the Barbarian' (2011) e l'ha definito "un grosso mucchio di m...". Colpa di ciò che è accaduto in post produzione, perché ...Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva i dettagli del biopic che vedrà protagonistaIsaacs . Archie, i dettagli della serie approfondimento "Elvis" arriva nei: curiosità e ... JASON BLUM: una conversazione col game-changer del cinema horror (e non solo) L'attore Jason Momoa ('Aquaman') ha confessato di essere ancora dispiaciuto per 'Conan the Barbarian' (2011) e l'ha definito "un grosso mucchio di m...". Colpa di ciò che è accaduto in post produzione ...Tutto quello che c'è da sapere su "Insidious 5", il film horror di Blumhouse diretto e interpretato da Patrick Wilson al cinema a luglio 2023.