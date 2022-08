Ciclismo, Europei Monaco 2022 al via: in palio 30 titoli in quattro discipline (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domani, giovedì 11 agosto, prenderanno finalmente il via gli Europei 2022 di Ciclismo a Monaco, per concludersi poi domenica 21 agosto. Undici giorni in cui si assegneranno complessivamente 30 titoli in una manifestazione che vedrà in scena quattro discipline: infatti sono previste le prove su strada, su pista, la mountain bike e il BMX Freestyle Park. “I Campionati Europei di Monaco rappresentano per l’Union Européenne de Cyclisme uno dei momenti più alti della stagione che vedrà, in meno di due settimane, andare in scena nella stessa località le prove che assegneranno i titoli Europei di quattro delle cinque discipline olimpiche del Ciclismo”, ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domani, giovedì 11 agosto, prenderanno finalmente il via glidi, per concludersi poi domenica 21 agosto. Undici giorni in cui si assegneranno complessivamente 30in una manifestazione che vedrà in scena: infatti sono previste le prove su strada, su pista, la mountain bike e il BMX Freestyle Park. “I Campionatidirappresentano per l’Union Européenne de Cyclisme uno dei momenti più alti della stagione che vedrà, in meno di due settimane, andare in scena nella stessa località le prove che assegneranno ididelle cinqueolimpiche del”, ha ...

